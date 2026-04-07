Telix Pharmaceuticals Aktie

Telix Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40FCQ / ISIN: US87961M1053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.04.2026 17:05:04

Telix Pharmaceuticals Stock Rises 5% Over Strong Revenue Growth In Q1

(RTTNews) - Shares of Telix Pharmaceuticals Limited (TLX) are moving up about 5 percent after the company announced first-quarter financial results, which saw 24% increase in revenue to $230 million from $186 million in the prior year.

The company's shares are currently trading at $9.58 on the Nasdaq, up 5.39 percent. The stock opened at $9.49 and has climbed as high as $9.64 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $6.28 to $20.00.

Looking ahead to 2026, Telix reaffirmed its full-year revenue guidance of $950 million to $970 million.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Telix Pharmaceuticals Ltd Unsp American Depositary Share Repr

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Telix Pharmaceuticals Ltd Unsp American Depositary Share Repr

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Telix Pharmaceuticals Ltd Unsp American Depositary Share Repr 9,55 5,06% Telix Pharmaceuticals Ltd Unsp American Depositary Share Repr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Iran-Krieg und Ölpreise im Blick: ATX und DAX schlussendlich mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich ohne große Ausschläge
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich nach dem langen Osterwochenende schwächer. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. An den Börsen in Fernost dominierte am Dienstag Zurückhaltung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen