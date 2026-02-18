Telix Pharmaceuticals Aktie

Telix Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40FCQ / ISIN: US87961M1053

18.02.2026 07:10:55

Telix Submits European Marketing Authorization Application For TLX101-Px

(RTTNews) - Telix Pharmaceuticals Limited (TLX) has submitted a marketing authorization application in Europe for TLX101-Px, its glioma imaging candidate. The submission covers major European markets. The company noted that submission of the U.S. New Drug Application will follow.

Kevin Richardson, Chief Executive Officer, Telix Precision Medicine, said: "We have been able to utilize aspects of our FDA package to expedite the European filing, which has been submitted in accordance with a pre-defined date agreed with the regulator, with the U.S. resubmission to follow."

For More Such Health News, visit rttnews.com.

