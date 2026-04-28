Tell Aktie
WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
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28.04.2026 16:12:10
Tell us: how are you adjusting your household finances as the Iran war pushes up costs?
We’d like to hear how you’re adapting your expenditure as the cost of living rises amid the conflict in the Middle EastRising prices and economic uncertainty linked to the conflict in the Middle East are putting pressure on household budgets across the UK.The Bank of England has warned that more than a million additional households could face higher mortgage payments in the coming years, as borrowing costs rise and lenders pull or reprice deals. Surveys suggest millions of households are already making changes to cope – cutting back, dipping into savings or taking on debt. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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