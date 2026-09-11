Tell Aktie
WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
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11.09.2026 16:38:31
Tell us: how did your childhood shape your attitude to money?
We would like to speak to people about how their early years coloured their relationship with cash
We would like to speak to people about how their childhoods shaped their attitude towards money in later life.
Do you think the way you manage money has been affected by your upbringing? Did your family talk about money openly, or was it a subject that felt taboo? And how has that shaped your attitude to your personal finances today?Continue reading...
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