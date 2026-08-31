Tellhow SCI-Tech: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tellhow SCI-Tech äußerte sich am 29.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,05 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,00 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tellhow SCI-Tech einen Umsatz von 897,6 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at