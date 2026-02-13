KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
13.02.2026 12:03:00
Telli: Niedersachsen bringt KI-Chatbot ab sofort an alle Schulen
Alle Schulen in Niedersachsen können jetzt den KI-Chatbot „Telli“ nutzen. Er soll Schüler auf einen Alltag mit KI vorbereiten und Lehrkräfte entlasten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!