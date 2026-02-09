|
09.02.2026 06:31:29
Tellusgruppen Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tellusgruppen Registered veröffentlichte am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei -0,33 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,380 SEK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 126,9 Millionen SEK gegenüber 115,9 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,260 SEK für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,390 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 488,99 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 450,94 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!