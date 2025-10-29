Telo Genomics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Telo Genomics hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,030 CAD. Im Vorjahr waren -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at