Telo Genomics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Telo Genomics hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Telo Genomics ein EPS von -0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at