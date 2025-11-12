Telomir Pharmaceuticals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Telomir Pharmaceuticals präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,200 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at