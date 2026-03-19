Telomir Pharmaceuticals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Telomir Pharmaceuticals präsentierte am 17.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,06 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Telomir Pharmaceuticals vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,330 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,560 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at