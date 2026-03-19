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19.03.2026 06:31:28
Telomir Pharmaceuticals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Telomir Pharmaceuticals präsentierte am 17.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei -0,06 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Telomir Pharmaceuticals vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,330 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,560 USD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
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