Telos Aktie
WKN DE: A2QHTQ / ISIN: US87969B1017
|
16.03.2026 14:56:59
Telos Expects Q1, Annual Adj. EBITDA, Revenue To Rise; Stock Up Over 16% In Pre-Market
(RTTNews) - Telos Corporation (TLS), an IT and cybersecurity company, on Monday initiated guidance for the first quarter and full year 2026.
For the first quarter of fiscal 2026, the company expects adjusted EBITDA of $4.5 million to $5 million, on revenue of $44 million to $45 million.
For the first quarter of fiscal 2025, Telos had registered adjusted EBITDA of $0.4 million, on revenue of $30.6 million.
For fiscal 2026, Telos anticipates adjusted EBITDA of $20.6 million to $28 million, with revenue of $187 million to $200 million.
For fiscal 2025, the company has recorded adjusted EBITDA of $18.137 million, with revenue of $164.805 million.
TLS was up by 16.82% at $5 in the pre-market trade on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Telos Corp Registered Shs
|
15.03.26
|Ausblick: Telos informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: Telos zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Telos Corp Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Telos Corp Registered Shs
|4,22
|-1,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich -- DAX fester -- US-Börsen fester -- Asiens Börsen letztlich überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt kamm am Montag in die Gewinnzone drehen. Der deutsche Leitindex kämpft sich über die Nulllinie zurück. Die US-Börsen zeigen sich von ihrer freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.