Telos hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Telos äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Telos 47,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 55,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at