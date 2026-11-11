Telos stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Telos äußerte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,06 USD gegenüber -0,030 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent auf 55,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 51,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at