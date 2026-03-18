Telos: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Telos präsentierte in der am 16.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,22 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,130 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 77,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 26,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 46,8 Millionen USD ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,500 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,730 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 164,81 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 52,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 108,27 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at