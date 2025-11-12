Telos: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Telos veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Telos ein EPS von -0,390 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 116,32 Prozent auf 51,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at