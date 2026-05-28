Telsys: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Telsys hat sich am 25.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 4,15 ILS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,56 ILS je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Telsys im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 149,6 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel waren 115,8 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at