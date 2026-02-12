Telus CorpShs Aktie

Telus CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918447 / ISIN: CA87971M1032

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.02.2026 13:40:05

TELUS Appoints Victor Dodig As Chief Executive Officer Designate

(RTTNews) - TELUS Corporation (TU, T.TO), a Canadian telecom company, said on Thursday that it has appointed Victor Dodig as Chief Executive Officer with effect from July 1.He will succeed Darren Entwistle, who will retire on June 30.

Dodig, who has served on the TELUS Board of Directors as an Independent Director since 2022, will become CEO Designate with immediate effect. He will join the TELUS leadership team on May 1.

Earlier, Dodig served as President and CEO of Canadian Imperial Bank of Commerce (CM, CMTO).

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)

mehr Nachrichten