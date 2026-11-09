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09.11.2026 06:31:29
TELUS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
TELUS hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,42 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TELUS ein Ergebnis je Aktie von 0,320 CAD vermeldet.
Mit einem Umsatz von 5,02 Milliarden CAD, gegenüber 5,07 Milliarden CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,93 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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