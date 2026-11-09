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09.11.2026 06:31:29
Telus hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Telus hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,42 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Telus ein EPS von 0,320 CAD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,02 Milliarden CAD – eine Minderung von 0,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,07 Milliarden CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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