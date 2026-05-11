Telus legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Telus hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,09 CAD gegenüber 0,210 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,58 Prozent auf 4,99 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Telus 5,02 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at