TELUS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TELUS veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Mit einem Umsatz von 4,92 Milliarden CAD, gegenüber 5,03 Milliarden CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,21 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at