TELUS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TELUS hat am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

TELUS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,32 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,190 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,04 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,07 Milliarden CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at