Telus stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Telus hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,190 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,07 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,04 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at