Telus stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Telus hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Umsatzseitig standen 4,92 Milliarden CAD in den Büchern – ein Minus von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Telus 5,03 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at