TELUS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TELUS lud am 08.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,09 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,210 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 4,99 Milliarden CAD, gegenüber 5,02 Milliarden CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,58 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at