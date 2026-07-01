Foundation Healthcare Aktie

Foundation Healthcare für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US3504051067

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01.07.2026 14:03:20

Temasek-backed Foundation Healthcare seeks to raise S$242 million in mainboard IPO

Offering comprises nearly 162.6 million shares at S$0.76 apieceWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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