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14.05.2026 10:39:19
Temasek-backed Manipal Hospitals set to start marketing US$1 billion IPO: sources
The company is targeting a valuation of about US$12 billion during two weeks of meetings with investorsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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