Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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03.08.2026 07:59:57
Temasek Financial prices S$750 million 10-year Singapore dollar bond at 2.65% yield per annum
Proceeds from the issuance will be used to fund the ordinary course of businessWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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