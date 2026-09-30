Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
|
30.09.2026 10:00:00
Temasek intends to open Riyadh, Abu Dhabi offices in 2027 as it deepens Middle East push
Some portfolio companies are expected to co-locate there as wellWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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