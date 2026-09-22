Chee Aktie
ISIN: US12545Y1029
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22.09.2026 14:00:00
Temasek’s Wan Chee Foong to helm PIL, Lars Kastrup to be board adviser
The port and logistics veteran will be appointed as deputy CEO on Oct 5, before taking the top job in April 2027Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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