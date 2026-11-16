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16.11.2026 06:31:29
Tembo Global Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Tembo Global Industries hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,35 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,42 INR je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat Tembo Global Industries mit einem Umsatz von insgesamt 2,32 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,45 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 5,63 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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