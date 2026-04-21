Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
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21.04.2026 19:05:07
Temenos: Gute Zahlen und eine wichtige Neubesetzung
Der Bankensoftwarehersteller steigerte den Umsatz und Gewinn im ersten Quartal stärker als erwartet. Ab August übernimmt SIX-CFO Daniel Schmucki die gleiche Rolle bei Temenos.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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|Temenos AG
|81,10
|0,81%
|Temenos Group AG (spons. ADRs)
|79,50
|1,27%
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