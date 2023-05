Temenos Banking Cloud erreicht Rekordanzahl von Transaktionen und skaliert effizient und nachhaltig für Banking-as-a-Service

Temenos hat bereits 200 Millionen eingebettete Finanzkredite und 100 Millionen Einzelhandelskonten mit rekordverdächtigen 150.000 Transaktionen pro Sekunde auf Microsoft Azure mit MongoDB-Datenbank verarbeitet

GENF, May 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN), hat heute neue Benchmark-Ergebnisse für die Temenos Banking Cloud auf Microsoft Azure und der MongoDB Atlas-Infrastruktur veröffentlicht. Das Benchmark-Szenario simulierte einen Kunden mit 50 Millionen Privatkunden, 100 Millionen Konten und einem Banking-as-a-Service (BaaS)-Angebot für 10 Marken und 50 Millionen eingebetteten Finanzkunden auf einer einzigen Cloud-Instanz.



Im Test verarbeitete die Temenos Banking Cloud 200 Millionen eingebettete Finanzkredite und 100 Millionen Privatkundenkonten mit einer rekordverdächtigen Geschwindigkeit von 150.000 Transaktionen pro Sekunde. Dabei hat die Plattform von Temenos bewiesen, dass sie robust und skalierbar ist, um die Geschäftsmodelle der Banken für Wachstum durch BaaS oder den Vertrieb ihrer Produkte selbst zu unterstützen. Der Benchmark umfasste nicht nur die Kerntransaktionsverarbeitung, sondern eine umfassende Lösung, die den Zahlungsverkehr, die Bekämpfung der Finanzkriminalität, einen Datenhub und digitale Kanäle umfasst.

Der Performance-Benchmark mit Microsoft und MongoDB zeigt die unübertroffene Skalierbarkeit der Cloud-nativen und kompatiblen Plattform von Temenos, die Banken dabei hilft, massiv zu skalieren und die hohen Transaktionsvolumina in der BaaS-Welt zu bewältigen, in der mehrere Marken auf einer einzigen Plattform gehostet werden.

Der Benchmark unterstreicht auch die Fortschritte, die Temenos gemacht hat, um eine schlankere und umweltfreundlichere Infrastruktur bereitzustellen, die Banken hilft, effizient zu skalieren und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Die Cloud-Architektur von Temenos ist elastisch skalierbar und ermöglicht es Banken, höhere Transaktionsvolumina zu verarbeiten. Bei den getesteten Workloads wurde eine Verbesserung von 49 % im Vergleich zur Vorgängerversion erzielt.

Praktische Implementierungen demonstrieren die skalierbare Leistung der Temenos-Plattform. So hat zum Beispiel ein globaler Zahlungsverkehrsanbieter seinen Buy-Now-Pay-Later-Service auf der Temenos Banking Cloud eingeführt und damit 25 Millionen BNPL-Kunden erreicht, was 150 Millionen Krediten entspricht; dies war der schnellste Start für eine Produkteinführung in der Geschichte des Unternehmens.

Temenos ist das einzige Softwareunternehmen, das eine einzige Plattform für jede Art von Bank anbietet, die für jede Bankgröße geeignet ist, egal ob Privat-, Firmen- oder Vermögensverwaltungsbank. Außerdem ist Temenos Cloud-nativ, d.h., es ist bei allen großen öffentlichen Cloud-Anbietern verfügbar, so dass Banken es selbst oder als SaaS-Lösung über Temenos Banking Cloud betreiben können.

Tony Coleman, Chief Technology Officer bei Temenos, dazu: "Kein anderer Anbieter von Banktechnologie kommt an die Leistung und Skalierbarkeit der Temenos Banking Cloud heran. Wir investieren kontinuierlich mehr in Cloud-Technologien und haben mehr Banken, die ihr Kerngeschäft in der Cloud betreiben, als alle anderen Unternehmen. Da das weltweite bargeldlose Transaktionsvolumen als Reaktion auf schnell aufkommende Trends wie BaaS sprunghaft ansteigt, benötigen Banken eine Plattform, die es ihnen ermöglicht, je nach Geschäftsbedarf elastisch zu skalieren, bei Bedarf kompatible Funktionen zu geringen Kosten bereitzustellen und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Dieser Benchmark mit Microsoft und MongoDB beweist die Fähigkeit der Plattform von Temenos, die größten Banken der Welt und ihre BaaS-Angebote mit Hunderten von Millionen Kunden effizient und nachhaltig in der Cloud zu betreiben."

Boris Bialek, Managing Director of Industry Solutions bei MongoDB, fügt hinzu: "Die Cloud-native, auf Microservices basierende Architektur von Temenos auf der MongoDB Atlas-Datenbank bietet den Kunden Flexibilität und verbessert gleichzeitig die Sicherheit, Leistung und Skalierbarkeit. Das Dokumentenmodell ist ein Schlüsselelement für eine komponierbare Bankenarchitektur, und der hohe Durchsatz des Benchmarks beweist, dass die Ausfallsicherheit der Temenos-Bankenplattform und die Entwicklerdatenplattform von MongoDB selbst die Anforderungen der größten globalen Banken erfüllen können."

Bola Rotibi, Leiter der Unternehmensforschung bei CCS Insight, erklärt: "Flexibilität, Plattformauswahl und Skalierbarkeit werden immer wichtigere Faktoren für unsere Bankengemeinschaft, da sie Embedded Finance und Banking-as-a-Service als Wachstumsbereiche betrachten. Benchmarking-Ergebnisse wie das auf Microsoft Azure zeigen, dass die Temenos Banking Cloud je nach Geschäftsbedarf elastisch nach oben und unten skaliert werden kann. Die Bereitstellung komponierbarer Funktionen auf Abruf zu niedrigen Kosten, unterstützt durch automatische Skalierung, verringert die Gesamtauswirkungen auf die Umwelt. Dies erweitert die Auswahl für die Kunden von Temenos und für die gesamte Banken- und Finanzdienstleistungsbranche."

