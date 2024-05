Temenos bringt erste verantwortungsvolle generativen KI-Lösungen für das Core Banking auf den Markt

Spitzentechnologie zur Verbesserung von Effizienz, Betrieb und Produktmanagement im Bankensektor

DUBLIN, Irland, May 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- TEMENOS COMMUNITY FORUM 2024 – Temenos (SIX: TEMN) hat heute seine bahnbrechenden verantwortungsvollen generativen KI-Lösungen als Teil seiner KI-infundierten Bankplattform vorgestellt. Diese sicheren Lösungen lassen sich nahtlos in Temenos Core und Financial Crime Mitigation (FCM) integrieren. Sie revolutionieren die Art und Weise, wie Banken mit ihren Daten interagieren, und steigern die Produktivität und Rentabilität, so dass eine erhebliche Investitionsrendite erzielt wird.

Temenos hat umfangreich in Forschung und Entwicklung investiert, um seine KI-Initiativen zu unterstützen. Das Ergebnis sind patentierte Explainable AI (XAI)-Lösungen. Temenos baut nun seine Führungsrolle im Bereich der generativen KI für Banken aus und ermöglicht es Banken mit seiner KI-Plattform, KI-Lösungen schneller und sicherer einzusetzen.

Mit Temenos Generative AI können Benutzer natürlichsprachliche Abfragen durchführen, um einzigartige Einblicke und Berichte zu generieren, wodurch die Zeit, die Geschäftsinteressenten benötigen, um auf wichtige Daten zuzugreifen und diese zu nutzen, erheblich verkürzt wird. So werden beispielsweise Antworten und Ergebnisse für die profitabelsten Kunden nach Kundentyp und demografischen Merkmalen sofort zugänglich.

Die generative KI von Temenos ist transparent und erklärbar, so dass Benutzer und Aufsichtsbehörden die erzeugten Ergebnisse überprüfen können. Darüber hinaus können diese Lösungen mit einem robusten Rahmen für Berechtigungen und Zugriffssicherheit die Effizienz, den Betrieb und das Produktmanagement im Bankwesen verändern. Temenos Generative AI adressiert sowohl die wichtigsten Herausforderungen, denen sich Banken bei der Einführung und Integration dieser Art von Technologie in ihre bestehende Dateninfrastruktur gegenübersehen, als auch ihre Bedenken in Bezug auf Datensicherheit und Datenschutz.

Die neuen generativen KI-Lösungen können im Kunden- und Middle-Office-Bereich oder in der Produktentwicklung eingesetzt werden und ermöglichen es den Banken, Produkte in Echtzeit auf der Grundlage der Kundenpräferenzen zu entwickeln. Die neuen Lösungen helfen Banken, die Fähigkeiten ihrer Nutzer und deren Fachwissen mit den Erkenntnissen aus Explainable und Generative AI zu erweitern. Sie können als eigenständige Lösung für Banken eingesetzt werden und mit minimaler Integration an ihre bestehenden Kernsysteme angeschlossen werden. Die Lösungen können vor Ort, in einer öffentlichen oder privaten Cloud oder über Temenos SaaS bereitgestellt werden.

Prema Varadhan, President Product und COO, Temenos, kommentierte dies wie folgt: "Wir alle nutzen KI in unserem täglichen Leben und profitieren von den personalisierten Diensten und Erkenntnissen. Temenos Explainable AI bietet transparente, überprüfbare Einblicke, während unsere mit generativer KI ausgestattete Plattform diese Einblicke sofort auf intelligente und personalisierte Weise liefert. Temenos sorgt für verantwortungsvolle KI-Praktiken, indem es Erklärbarkeit, Sicherheit, sicheren Einsatz und bankspezifische Funktionen bietet. Mit unserer KI-Plattform können Banken schnell reale Anwendungsfälle implementieren, die die Effizienz steigern, die Rentabilität erhöhen und hyper-personalisierte Kundenerlebnisse schaffen."

Bola Rotibi, Chief Analyst bei CCS Insight, erklärt: "GenAI läutet eine neue Ära der Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit im Bankwesen ein, mit dem Potenzial, das Kundenerlebnis zu revolutionieren, Prozesse zu rationalisieren und verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Banken sind natürlich vorsichtig, wenn es darum geht, generative KI in vollem Umfang zu nutzen, und wollen sicherstellen, dass sie dies verantwortungsvoll tun. Eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung verantwortungsvoller KI ist für Finanzinstitute von entscheidender Bedeutung, um mit generativen KI-Modellen für kritische Geschäftsfunktionen im gesamten Unternehmen zu experimentieren und sie einzusetzen. Anbieter wie Temenos, die verantwortungsvolle KI-Operationen in den Mittelpunkt ihrer Banklösungen stellen, sind gut positioniert, um Finanzinstituten das Vertrauen zu geben, GenAI-Lösungen für kritische Geschäftsfunktionen im gesamten Unternehmen zu erproben und einzusetzen."

Im Kernbankgeschäft verbessert Temenos Generative AI die Benutzer-Workflows, -Journeys und alltägliche Abfragen und ermöglicht es Banken, die Produktivität bei der Produkterstellung und Kontoführung zu revolutionieren. Temenos Generative AI reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Erstellung von Erkenntnissen, Berichten und Maßnahmen und ermöglicht es Geschäftsanwendern, mit Daten über Freitext-Sprache zu kommunizieren und so auf einfache Weise einzigartige Erkenntnisse zu gewinnen. Dieser gestraffte Prozess verspricht eine erhebliche Reduzierung des Zeitaufwands für diese Aufgaben, so dass sich die Banken auf die Optimierung der Abläufe und die Verbesserung der Kundenerfahrung konzentrieren können.

Im Bereich Financial Crime Mitigation ermöglicht Temenos Generative AI Geschäftsanwendern die Extraktion von Informationen aus Daten unter Verwendung von Freitext. Auf diese Weise können Bankmitarbeiter schnell Informationen katalogisieren, z. B. Warnungen vor Finanzkriminalität, und Themen oder Grundursachen identifizieren, deren manuelle Bearbeitung sonst Stunden oder länger dauern würde. Temenos Generative AI kann Managern auch dabei helfen, Produktivitätsinformationen zu erschließen, indem es relevante Erkenntnisse liefert, die auf jede Institution zugeschnitten sind. Sie kann zum Beispiel Aufschluss darüber geben, wo Optimierungen vorgenommen werden können, um das Straight Through Processing (STP) zu verbessern.

In naher Zukunft wird Temenos generative KI-Lösungen für Temenos Wealth und Temenos Digital veröffentlichen Temenos ist bereits mit einer branchenweit ersten sicheren Lösung für Banken mit generativer KI zur automatischen Klassifizierung von Bankgeschäften der Kunden auf dem Markt.

Über Temenos

