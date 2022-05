Temenos bringt ESG-konformes Investing-as-a-Service für Banken und Vermögensverwalter auf den Markt

GENF, Schweiz--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN) hat heute Investing-as-a-Service nach ESG-Kriterien zur Unterstützung von Banken und Vermögensverwaltern eingeführt, um der steigenden Nachfrage bei nachhaltigen Investitionen gerecht zu werden. Das Angebot wurde 1.500 Bankmanagern und FinTech-Führungskräften auf dem Temenos Community Forum in London vorgestellt. Der Service, der in der Temenos Banking Cloud, anderen Cloud-Infrastrukturen oder am Kundenstandort bereitgestellt wird, beschleunig