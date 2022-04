Temenos désignée comme leader dans l’évaluation des plateformes de gestion de patrimoine numériques d’une société de recherche indépendante

GENÈVE, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), la plateforme bancaire sur le cloud, a été désignée leader dans le rapport The Forrester Wave™ : Digital Wealth Management Platforms (DWMP) du premier trimestre 2022. Temenos a obtenu les scores les plus élevés dans les catégories stratégie et offre actuelle. Le rapport déclare que « Temenos excelle dans la plupart des domaines de la fonctionnalité des produits… » et que « son hub d'innovation se concentre sur l'IA/ML explicable ; les critèr