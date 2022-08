Temenos erhält den höchsten Status in der Matrix-Bewertung von Aite für vermögensverwaltungsorientierte Kernbankensysteme

Temenos Wealth erhält den "Best-in-Class"-Status als integrierte Portfolio-Management- und Wertpapierhandelsplattform für Vermögensverwalter und Privatbankiers

GENF, Schweiz, Aug. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) gibt heute bekannt, dass Temenos Wealth in der Matrix-Bewertung der Aite-Novarica Group für vermögensverwaltungsorientierte Kernbankensysteme den Status "Best-in-Class" erhalten hat.



Temenos Wealth wird auf der Temenos-Plattform für Composable Banking bereitgestellt und deckt die Front-to-Back-Anforderungen eines modernen Vermögensverwaltungsunternehmens ab, von Selbstbedienungskanälen und Portfoliomanagement bis hin zu Back-Office-Verarbeitung und Marktdatenmanagement. Der modulare Aufbau ermöglicht es Kunden, nur die Komponenten zu implementieren, die sie benötigen – vor Ort, in der Cloud oder als Dienst.

Meghna Mukerjee, Strategic Advisor, Aite-Novarica Group, sagte: "Die Lösung von Temenos Wealth ist ebenso umfassend und umfangreich wie intuitiv, was sie zu einem würdigen Gewinner der Best-in-Class-Auszeichnung in diesem Bericht macht. Temenos Wealth hebt sich von den Mitbewerbern durch seine Kompositionsfähigkeit, die überragende Benutzeroberfläche, analytische Dashboards, robuste Berichtsfunktionen, das Kundenfeedback und unzählige Integrationsmethoden, Dienste und APIs ab."

Wally Okby, Strategic Advisor, Aite-Novarica Group, fügte an: "Temenos arbeitet mit einigen der weltweit größten Tier-1-Vermögensverwalter und Privatbanken zusammen. Gleichzeitig kann Temenos kleine, regionale und wachsende neue Finanzinstitute unterstützen und ihnen geeignete Best-Practice-Module und Schulungen anbieten. Wir sehen bei der Aite-Novarica Group, dass sich diese Unternehmen auf die SaaS-Funktionen von Temenos stürzen."

Die Aite-Novarica-Matrix ist ein proprietäres Bewertungssystem für Anbieter der Aite-Novarica Group. Dieser Impact Report bewertet die allgemeine Wettbewerbsposition von 8 Anbietern und konzentriert sich dabei auf die Stabilität des Anbieters, die Stärke der Kunden, die Produktmerkmale und die Kundenservices. Temenos Wealth wurde im Bereich integrierte Portfoliomanagement- und Wertpapierhandelsplattform für Vermögensverwalter und Privatbankiers als branchenführend eingestuft und Temenos war der bestplatzierte Anbieter in der Bewertung.

Max Chuard, Chief Executive Officer, Temenos, kommentierte: "Die Anerkennung als branchenführende Lösung und als bestplatzierter Anbieter in der Bewertung von Aite ist eine stolze Leistung. Sie zeigt die Stärke unseres Angebots und unseren globalen Erfolg bei der Betreuung einiger der weltweit größten Vermögensverwaltungsunternehmen. Angesichts des weltweit stattfindenden Vermögenstransfers zwischen den Generationen müssen sich die Unternehmen auf neue Kunden einstellen, die ein überragendes digitales Erlebnis, größere Preistransparenz und finanzielle Performance wünschen. Temenos Wealth ermöglicht es den Unternehmen, sich schnell an veränderte Anlagemöglichkeiten und Kundenerwartungen anzupassen, Kunden zu binden und eine neue Generation von Anlegern zu gewinnen."

Im Mai 2022 kündigte Temenos "ESG Investing-as-a-service" an , um Banken und Vermögensverwalter bei der Erfüllung der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Anlagen zu unterstützen. Die Aite-Novarica Group geht davon aus, dass das verwaltete Vermögen für nachhaltige Anlagen von derzeit 35,3 Billionen US-Dollar bis 2025 um 7 % pro Jahr steigen wird1.

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende offene Plattform für Composable Banking, die täglich Möglichkeiten für über 1,2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt schafft. Wir unterstützen über 3.000 Banken in mehr als 150 Ländern, von den größten bis hin zu neuen Anbietern und Gemeinschaftsbanken, bei der Entwicklung neuer Bankdienstleistungen und moderner Kundenerlebnisse. Die offene Temenos-Plattform verhilft unseren leistungsstärksten Kunden zu einer dreifachen Kapitalrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt und zu einem Kosten-Ertrags-Verhältnis, das halb so hoch ist wie der Branchendurchschnitt.

1 Daten zitiert von "ESG Data Market Dynamics Within Wealth Management" – Aite Novarica, Dezember 2021

