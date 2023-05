Temenos erweitert Zusammenarbeit mit AWS und bietet Core Banking als SaaS an

Durch die Zusammenarbeit entsteht ein umfassendes Angebot, das Banken mit größerer Flexibilität, höherer Leistung, Skalierbarkeit und Sicherheit unterstützt

GENF, Schweiz, May 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN), hat bekanntgegeben, dass seine Core-Banking-Lösungen jetzt als Software-as-a-Service (SaaS) verfügbar sind, nachdem Temenos seine Anwendung in die Amazon Web Services AWS) integriert hat. Damit bietet Temenos seinen Kunden eine größere Auswahl, während die Temenos Banking Cloud zu einer der umfassendsten SaaS-Lösungen der Branche wird, die das breiteste Spektrum an regionalen und Governance-Anforderungen, Datenstandards und Zertifizierungen abdeckt.



Der Betrieb der Composable-Banking-Services der Temenos Banking Cloud auf AWS ermöglicht Retail-, Geschäfts- und Privatbanken – sowohl etablierten als auch neuen Anbietern – mehr Flexibilität, höhere Leistung, Skalierbarkeit und Sicherheit.

Durch diese Zusammenarbeit wird die regionale Reichweite und Verfügbarkeit der Temenos Banking Cloud mit vertrauenswürdigen und skalierbaren Bankdienstleistungen weltweit weiter erhöht. Temenos nutzt AWS vollumfänglich, um hochgradige Verfügbarkeit über verschiedene Regionen hinweg zu bieten und die Anforderungen an die Datenhoheit zu erfüllen, ohne teure redundante Infrastruktur (vor Ort).

Temenos und AWS arbeiten seit 2019 zusammen, um die offene Plattform von Temenos in AWS zu integrieren, und haben seitdem Erfolge bei Kunden aus dem Bankensektor erzielt, von Tier-1-Banken bis hin zu digitalen Banken. Im Jahr 2022 stellte Temenos seine digitalen Banklösungen auf AWS für Onboarding und Origination zur Verfügung, damit Banken innovative Produkte schneller anbieten können. Die Beziehung zwischen AWS und Temenos ebnete auch den Weg für laufende Innovationen mit Partnern wie Yugabyte und MongoDB , wie in der Temenos High-Water Performance Benchmark von 2022 vorgestellt, um Banken eine effiziente Skalierung zu ermöglichen. Die Integration der Temenos Banking Cloud in AWS hilft Banken auch, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren und unterstützt sie bei der Erreichung ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele (ESG) (im Vergleich zu Implementierungen vor Ort).

Prema Varadhan, President Product and Chief Operating Officer bei Temenos, kommentierte dies wie folgt: "Wir sehen ein enormes Wachstum bei SaaS in allen Regionen. Wir freuen uns, unsere Führungsrolle in der Cloud auszubauen und unsere strategische Zusammenarbeit mit AWS, einem führenden Cloud-Service-Anbieter, zu stärken. Wir haben über 700 Kunden auf fünf Kontinenten, die die Temenos Banking Cloud nutzen und mehr als 30 Rechtsordnungen abdecken, und wir nehmen durchschnittlich alle 10 Tage eine neue Bank auf unserer SaaS-Plattform in Betrieb. Mit dieser Zusammenarbeit bieten wir unseren Kunden eine größere Auswahl und bekräftigen unser Engagement für unsere Multi-Cloud-Strategie, indem wir die bestehenden SaaS-Fähigkeiten der Temenos Banking Cloud verstärken."

Yves Dupuy, Leader Financial Services Industry Solutions bei AWS, dazu: "Banken setzen auf SaaS und Cloud, um ihre Infrastruktur zu modernisieren, flexibler zu werden und das Geschäftswachstum voranzutreiben. Durch die Nutzung der Zuverlässigkeit, Flexibilität und Skalierbarkeit von AWS kann Temenos mit seinen kompatiblen Cloud-Banking-Services eine hohe Leistung erzielen sowie einen Mehrwert schaffen und so führende Finanzdienstleister auf ihrem Weg zur Verbesserung des Kundenerlebnisses und zur Entwicklung hin zu nachhaltigeren Unternehmen unterstützen."

Chung Wing Mok, Chief Technology Officer der WeLab Bank, dazu: "Mit Temenos Core Banking auf AWS profitieren wir von niedrigeren Infrastruktur- und Betriebskosten, während AWS auto-elastische Funktionen bietet, die es der WeLab Bank sehr einfach machen, für zukünftiges Geschäftswachstum zu skalieren."

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende offene Plattform für Composable Banking und schafft täglich Möglichkeiten für über 1,2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Wir betreuen 3.000 Banken, von den größten bis hin zu Herausforderern und Gemeinschaftsbanken in über 150 Ländern, indem wir ihnen helfen, neue Bankdienstleistungen und hochmoderne Kundenerlebnisse aufzubauen. Die offene Plattform von Temenos hilft unseren leistungsstärksten Kunden, eine Eigenkapitalrendite zu erzielen, die dreimal so hoch ist wie der Branchendurchschnitt, und ein Kosten-Ertrags-Verhältnis, das halb so hoch ist wie der Branchendurchschnitt.