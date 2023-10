Temenos führt die Entwicklung im Korrespondenzbankgeschäft an, da Banken grenzüberschreitende Zahlungen in der Cloud modernisieren möchten

Die Temenos-Lösung unterstützt die rasche Einführung neuer Zahlungswege sowie Zahlungsarten und hilft Banken, den Marktveränderungen voraus zu sein und profitable grenzüberschreitende Zahlungsdienste auszubauen

GENF, Schweiz, Oct. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) hat gezeigt, wie seine cloudnative Korrespondenzbanklösung die schnelle Einführung neuer alternativer Zahlungswege und Zahlungsarten mithilfe von Zahlungsadaptern und eines umfangreichen Satzes von APIs unterstützt. Dies hilft Banken und Zahlungsdienstleistern, den Marktveränderungen einen Schritt voraus zu sein und auf dieser Grundlage profitable grenzüberschreitende Zahlungsdienste auszubauen.



Die Korrespondenzbanklösung von Temenos umfasst vorkonfigurierte Bankfunktionen für Nostro- und Vostro-Kontoverwaltung, Kassenführung, grenzüberschreitende Zahlungen, Treasury, Liquiditätsmanagement, Onboarding von Kunden und Schutz vor Finanzkriminalität. Sie kann als SaaS-Dienst oder in der Cloud bereitgestellt werden und unterstützt die Zahlungsabwicklung rund um die Uhr. Sie funktioniert mit jedem Banksystem, einschließlich Temenos Core Banking.

Die Lösung richtet sich an inländische Banken, die ihr Korrespondenzbankgeschäft über aus- und eingehende grenzüberschreitende Zahlungsströme abwickeln, oder an internationale Niederlassungen und Tochtergesellschaften, die Zahlungen für ihren Hauptsitz und für Kunden in ausländischen Märkten abwickeln.

Die Einnahmen aus dem internationalen Zahlungsverkehr belaufen sich weltweit auf bis zu 200 Milliarden US-Dollar, was mehr als einem Viertel (27 %) der weltweiten Einnahmen aus dem Zahlungsverkehr entspricht1. Die Welt geht auch immer mehr zu Sofortzahlungen über. Durch die Verbindung von Sofortzahlungswegen in inländischen Märkten mit grenzüberschreitenden Zahlungsströmen können Zahlungen in einem viel kürzeren Zeitraum ausgeführt werden.

Gleichzeitig stehen die Banken unter dem Druck, reibungslose grenzüberschreitende Zahlungsdienste in Echtzeit und zu niedrigen Kosten anzubieten, um wettbewerbsfähig zu bleiben und die Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Sie sehen sich einer wachsenden Konkurrenz durch Fintechs, einem hohen Zahlungsvolumen aufgrund der zunehmenden Digitalisierung , einer fortschreitenden Globalisierung der Märkte und der Notwendigkeit, neue Vorschriften und Standards einzuhalten, gegenüber.

Aaron Press, Research Director, IDC, sagte dazu: "Neue Wege, neue Technologien und neue Geschäftsmöglichkeiten veranlassen die Banken, eine Reihe von Projekten zur Modernisierung des Zahlungsverkehrs durchzuführen. Während Privatkundenbanken Cloud-Technologien für ihre Transformation nutzen, hinkt der grenzüberschreitende Markt im Vergleich dazu hinterher. Da neue Sofortzahlungssysteme und grenzüberschreitende Optionen weltweit weiter zunehmen, sollten Banken, die im internationalen Zahlungsverkehr weiter eine wichtige Rolle spielen wollen, in Erwägung ziehen, Cloud-Technologien in ihre grenzüberschreitende Strategie aufzunehmen."

Mel Jacobs -Kemps, CIO Wealth Management & Corporate Banking bei ABN AMRO, meinte dazu: "Mit Temenos ist ABN AMRO in der Lage, einen einzigen globalen Hub für den Zahlungsverkehr sowohl für Zahlungen großer als auch kleiner Beträge sowie für nationale und internationale Zahlungen zu betreiben. Die Lösung hilft ABN AMRO, die Kosten für die globale Compliance zu senken, extrem hohe STP-Raten zu erzielen und das Innovationstempo für unsere Kunden zu erhöhen."

Prema Varadhan, President Product und COO von Temenos, sagte: "Da es immer mehr Möglichkeiten gibt, Geld international zu versenden, und das Transaktionsvolumen boomt, ist es wichtig, dass die Banken über die richtige Technologie und Plattform verfügen, um im Zahlungsverkehr innovativ zu sein und effizient zu skalieren. Die SaaS-Lösung für das Korrespondenzbankgeschäft bietet Banken einen risikoarmen Modernisierungspfad, um ihre Korrespondenzbankfähigkeiten zu verbessern und ihr grenzüberschreitendes Zahlungsverkehrsgeschäft nachhaltig zu erhalten und auszubauen. Wir sehen enorme Wachstumschancen im Bereich des Zahlungsverkehrs und wurden kürzlich von Convera, einem weltweit führenden Unternehmen im grenzüberschreitenden B2B-Zahlungsverkehr, mit der Modernisierung seiner Zahlungsverkehrsinfrastruktur beauftragt. Wir investieren weiterhin stark in unsere einheitliche Codebasis für Kontodienstleistungen, Banking und Zahlungsverkehr, was unser Angebot zum attraktivsten auf dem Markt macht."

Der IDC-Bericht "New Rails, New Options, and New Challenges Drive Payments Transformation" steht hier zum Download bereit.

