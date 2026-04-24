Temenos Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Temenos Group ließ sich am 22.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Temenos Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,59 USD. Im letzten Jahr hatte Temenos Group einen Gewinn von 0,410 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 254,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 232,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at