Temenos im Bericht zu Digital-Banking-Plattformen von Omdia als Marktführer gewürdigt

GENF, June 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) gab heute bekannt, dass Omdia, ein führendes Technologieanalysten- und Beratungsunternehmen, Temenos in seinem Bericht "Omdia Universe: Digital Banking Platforms, 2023" als Marktführer gewürdigt hat. Temenos erlangte den Status eines Marktführers aufgrund seiner umfassenden Kompetenzen, seines Lösungsumfangs, seiner Strategie und seiner Produkt-Roadmap für Funktionen wie Onboarding, digitales Marketing, Analysen und digitales Banking. Laden Sie den Bericht hier herunter.



Temenos Infinity ist eine KI-gestützte digitale Banking-Lösung, mit der Banken Kunden akquirieren, betreuen und binden sowie Cross-Selling über verschiedene Kanäle und Geräte betreiben und Verbrauchern und Unternehmen echte Vorteile bieten können. Die Lösung ist Teil der Banking-Plattform von Temenos und ihre Funktionen können separat oder zusammen mit anderen Banking-Funktionen von Temenos genutzt werden. Die Funktionen sind in Paketen zusammengefasst, d. h. sie sind erweiterbar, geben der Bank aber die Flexibilität, Apps mit wenig oder gar keinem Code weiterzuentwickeln. Temenos bietet seinen Kunden die Möglichkeit, die Plattform selbst vor Ort, in einer hybriden Umgebung, in der Cloud oder als SaaS-Lösung in der Banking Cloud von Temenos zu betreiben.

In dem Bericht schnitt Temenos Infinity in allen Bereichen durchweg gut ab, da es sich um eine umfassende Plattform handelt, die auf alle Arten von Finanzinstituten, einschließlich Firmen-, Privatkunden- und Privatbanken, etablierte und neue Banken, in allen Regionen angepasst werden kann. Diese Tatsache brachte Temenos die höchste Punktzahl für die Marktpräsenz ein, mit Kunden aller Größen und Regionen, von globalen Tier-1-Unternehmen bis hin zu neuen Herausforderern ("challenger"). Zu den Banken, die Temenos Infinity nutzen, gehören Credem, eine der 10 größten Banken Italiens, Sacombank, eine der größten Banken Vietnams mit über 15 Millionen Kunden, United Bank Limited (UBL) mit mehr als 4 Millionen Kunden sowie eine Vielzahl von Banken in Nord- und Südamerika, von Großbanken bis hin zu Kreditgenossenschaften.

In dem Bericht von Omdia erhielt Temenos auch Bestnoten für seine Lösungsmöglichkeiten und die Kundenerfahrung. Die Kunden lobten die Anpassungsfähigkeit der Plattform, die starken Geschäftsvorteile bei der Einführung neuer Funktionen und die hervorragende Benutzererfahrung.

Philip Benton, Principal Analyst, Omdia, kommentierte: "Trotz unsicherer Wirtschaftsaussichten wird die Verbesserung des digitalen Kundenerlebnisses für etablierte und neue Banken gleichermaßen von entscheidender Bedeutung sein, wobei die Banken einen vollständig digitalen Service anbieten müssen. Digitales Banking wird nicht mehr nur als ein Kanal gesehen, sondern als die zentrale Interaktionsmaschine, über die der Kunde täglich mit der Bank interagiert. Das Tempo des technologischen Fortschritts und die steigenden Kundenerwartungen bedeuten, dass die Banken neue Technologien schnell einführen und nutzen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Temenos bietet Banken eine digitale Banking-Engagement-Plattform mit allen Funktionen entweder über Infinity oder als SaaS über die Banking Cloud von Temenos. Unsere Recherchen haben ergeben, dass Temenos Banken in allen Regionen der Welt unterstützt und Banken aller Art bedient. Infinity schnitt in allen Bereichen durchweg gut ab, dank einer umfassenden Plattform, die für alle Arten von Banken oder geografischen Gebieten angepasst werden kann. Diese Tatsache trug dazu bei, dass der Anbieter die höchste Punktzahl für die Marktpräsenz erhielt. Anbieter wie Temenos sollten in Ihre engere Auswahl kommen, vor allem, wenn Sie eine Plattform suchen, die die schnelle Einführung neuer Produkte und eine hervorragende Benutzerfreundlichkeit ermöglicht."

Prema Varadhan, President Product und COO, Temenos, sagte: "Wir sind stolz darauf, dass uns Omdia als führendes Unternehmen gewürdigt hat. Mit Temenos Infinity können Banken die gleiche Art von responsivem Erlebnis bieten wie E-Commerce-Marken und die sich ändernden Kundenerwartungen antizipieren. Und mit einer Größe von mehr als 850 Kunden sind wir in der Lage, die Lösung viel schneller weiterzuentwickeln als jeder andere Wettbewerber auf dem Markt."

Temenos Infinity bietet umfangreiche Funktionen für alle Privatkunden-, Geschäfts-, Firmen- und Privatbanken sowie für Vermögensverwaltungsgesellschaften. Es bietet SaaS-Lösungen für digitales Onboarding, Origination und Servicing für etablierte und neue Unternehmen an, die eine hohe Agilität bei gleichzeitiger Verkürzung der Markteinführungszeit und Verbesserung der Kosteneffizienz ermöglichen. Temenos bietet End-to-End-Lösungen mit Temenos Infinity und Transact als Kernbankensystemen, lässt den Banken aber dank der zusammenstellbaren Architektur die Wahl.

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende offene Plattform für Composable Banking, die täglich Möglichkeiten für über 1,2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt schafft. Wir betreuen 3000 Banken in über 150 Ländern, von den größten Banken bis hin zu Herausforderern und Gemeinschaftsbanken, indem wir sie beim Aufbau neuer Bankdienstleistungen und moderner Kundenerlebnisse unterstützen. Dank der offenen Plattform von Temenos erzielen unsere leistungsstärksten Kunden eine dreimal höhere Eigenkapitalrendite als der Branchendurchschnitt und ein halb so hohes Kosten-Umsatz-Verhältnis wie der Branchendurchschnitt.

