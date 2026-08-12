Temenos Aktie

Temenos für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913

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12.08.2026 10:21:12

Temenos kauft Aktien zurück

Das Bankensoftwareunternehmen aus Grand-Lancy kündigt ein Aktienrückkaufprogramm über 100 Millionen Franken an – und gibt das entsprechende Mandat der UBS.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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