Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
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12.08.2026 10:21:12
Temenos kauft Aktien zurück
Das Bankensoftwareunternehmen aus Grand-Lancy kündigt ein Aktienrückkaufprogramm über 100 Millionen Franken an – und gibt das entsprechende Mandat der UBS.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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Nachrichten zu Temenos AG
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04.08.26
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