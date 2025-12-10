Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|
10.12.2025 07:23:13
Temenos lanciert Aktienrückkaufprogramm
Das Aktienrückkaufprogramm soll einen Umfang von bis zu 100 Millionen Franken haben. Damit will Temenos nicht nur den Spielraum für mögliche Akquisitionen erweitern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Temenos AGmehr Nachrichten
|
10.12.25
|SIX-Handel SLI fällt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
10.12.25
|Schwacher Handel: SLI präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
10.12.25
|Schwacher Handel: SLI leichter (finanzen.at)
|
10.12.25
|Mittwochshandel in Zürich: SLI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.12.25
|Börse Zürich: SLI fällt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
09.12.25
|Dienstagshandel in Zürich: SLI am Dienstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
09.12.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI am Dienstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
09.12.25
|Schwacher Handel in Zürich: SLI fällt zum Start zurück (finanzen.at)