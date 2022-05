Temenos présente la plateforme bancaire pour tous au Temenos Community Forum 2022

GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX : TEMN), la plateforme de services bancaires sur le cloud, a annoncé aujourd'hui que plus de 1 500 dirigeants du secteur bancaire, des fintechs, ainsi que des fournisseurs de BaaS et des partenaires faisant partie de son écosystème seraient réunis lors du Temenos Community Forum 2022 organisé du 17 au 19 mai au London Excel. Les inscriptions sont ouvertes et des invitations peuvent être obtenues ici. Le Temenos Community Forum (TCF) est l'événement phare du