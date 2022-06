Temenos reconnu dans la Deal Survey 2022, avec plus du double de contrats de nouveaux clients que le fournisseur suivant

GENÈVE, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN) est reconnu comme le seul "Global Power Seller" de la prestigieuse étude Global Banking Platform Deals Survey 2022 de Forrester, dont les résultats sont présentés dans le rapport intitulé "Identify The Winners In A Consolidating Banking Platform Market To Make Informed Transformation Decisions". Comme indiqué dans le rapport Forrester, Temenos a conclu plus de nouveaux contrats bancaires mondiaux que tout autre fournisseur de l'étude en 2021.