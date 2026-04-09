Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
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09.04.2026 08:48:23
Temenos schliesst Aktienrückkaufprogramm ab
Temenos hat ein zweites Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Die zurückgekauften Aktiensollen für allgemeine Zwecke und das Beteiligungsprogramm für die Mitarbeitenden verwendet werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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Nachrichten zu Temenos AG
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|Erste Schätzungen: Temenos stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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31.03.26
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20.03.26
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17.03.26
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10.03.26
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04.03.26
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03.03.26
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Analysen zu Temenos AG
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Aktien in diesem Artikel
|Temenos AG
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