Temenos Aktie

Temenos für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913

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08.06.2026 07:19:04

Temenos übernimmt Zürcher Fintech

Der Genfer Banken-Softwareanbieter Temenos baut seine Position im Vermögensverwaltungs-Geschäft weiter aus. Das Unternehmen übernimmt ein Zürcher Fintech, das auf die Orchestrierung von Finanzdienstleistungen spezialisiert ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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