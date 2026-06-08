Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|
08.06.2026 07:19:04
Temenos übernimmt Zürcher Fintech
Der Genfer Banken-Softwareanbieter Temenos baut seine Position im Vermögensverwaltungs-Geschäft weiter aus. Das Unternehmen übernimmt ein Zürcher Fintech, das auf die Orchestrierung von Finanzdienstleistungen spezialisiert ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Temenos AG
|
02.06.26
|SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.06.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
01.06.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
26.05.26
|SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Temenos-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
21.05.26