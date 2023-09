Temenos von Omdia als Leader im Cloud Core Banking anerkannt

Temenos erhielt die höchste Bewertung im Bericht für Marktdynamik, Strategie und Innovation

GENF, Sept. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) hat heute bekannt gegeben, in der jüngsten " Omdia Universe: Cloud-based Core Banking 2023 "-Evaluierung von Omdia, einem führenden Technologieanalysten und Beratungsunternehmen, als Marktführer anerkannt worden sein.



Der Bericht "Omdia Universe: Cloud-based Core Banking 2023" unterstützt C-Level-Führungskräfte und das Management von Banken bei der Auswahl von Anbietern/Lösungen, wenn es darum geht, alte Kernsysteme zu ersetzen. Temenos wurde in allen Bereichen als starker Performer anerkannt und erhielt die höchsten Bewertungen in den Bereichen Marktausrichtung, Innovation, Geschäftsprozessmanagement und Lösungsintegration. Außerdem bietet Temenos eine beachtliche Leistung bei seinem breiteren Plattformpotenzial.

Ouliana Smith, Senior-Forschungsanalystin von Omdia: "Unsere Untersuchung hat gezeigt, dass Temenos in allen Bereichen ein Spitzenperformer ist. Das Unternehmen hat im Bericht die höchsten Punktzahlen für Marktausrichtung und Innovation erzielt. Außerdem bietet Temenos eine beachtliche Leistung bei seinem breiteren Plattformpotenzial. Während der Bewertung zeigte Temenos Innovationen in den Bereichen offener Produkte für die Erstellung hochgradig konfigurierbarer Finanzprodukte, sogenannter "intelligenter Produkte", KI und ESG. In Verbindung mit Temenos umfassender Gemeinschaft von globalen Partnern, Temenos Exchange Fintech-Partnern, Entwicklern und dem Innovation Hub bietet Temenos Banking Cloud eine überzeugende Lösung für Banken jeder Größe und aus allen Regionen, die die Vorteile der Cloud nutzen und gleichzeitig bei ihren Transformationsprozessen unterstützt werden möchten. Auf der Grundlage unserer Untersuchungen sollte Temenos auf Ihrer engeren Auswahlliste stehen, insbesondere wenn Sie eine Plattform suchen, die die schnelle Einführung neuer Produkte und Innovationen ermöglicht.

Darüber hinaus wurde Temenos für sein umfassendes Fachwissen, die einheitliche Codebasis und die branchenübliche, ereignisgesteuerte Architektur ausgezeichnet. Dies ermöglicht den Kunden, die Plattform über das Extensibility Framework und Temenos Open Products einfach und schnell um zusätzliche Funktionen zu erweitern und gleichzeitig neue Angebote dank kontinuierlicher Updates sicher zu nutzen. Omdia hob auch die ESG-Eigenschaften der Plattform mit ihren wissenschaftlich fundierten Kennzahlen und dem Kohlendioxid-Emissionsrechner hervor, sowie die eingebettete erklärbare KI, die den Banken hilft, proaktiv das Vertrauen ihrer Kunden zu stärken.

Prema Varadhan, President Product und COO von Temenos: "Unsere Anerkennung als führendes Unternehmen im Cloud Core Banking-Universum durch Omdia ist eine Bestätigung für die Arbeit des Temenos-Teams bei der Bereitstellung einer branchenführenden Cloud-Banking-Plattform. Wir haben mehr als 700 Kunden auf fünf Kontinenten, die die Temenos Banking Cloud nutzen, und dabei werden mehr als 30 behördliche Zuständigkeiten abgedeckt. Im Durchschnitt wird alle 10 Tage eine Bank auf unserer SaaS-Plattform aktiv. Banken aller Größenordnungen erkennen zunehmend die Vorteile der Temenos Banking Cloud, die ihnen ermöglicht, elastisch zu skalieren und Innovationen auf der Basis eines kontinuierlich aktualisierten, vertrauenswürdigen und sicheren Services zu beschleunigen."

Zu den Banken, die im vergangenen Jahr das Core Banking in der Temenos Banking Cloud, dem SaaS-Angebot des Unternehmens, aufgenommen haben, gehören die Bank of Queensland and Virgin Money in Australien Alpian, erste digitale Privatbank der Schweiz und die Saudi Export-Import Bank . Zu den Neuabschlüssen in diesem Jahr gehören eine der 30 größten US-Banken , die sich für die Temenos Banking Cloud entschieden hat, um ihre alten Systeme für Kundendaten und Einlagen zu modernisieren, sowie die Canadian Tire Bank , Teil eines der größten kanadischen Einzelhandelsunternehmen, die sich für die Temenos Banking Cloud entschieden hat, um ihre Kernmodernisierung zu beschleunigen.

Die heutige Mitteilung ist eine Reaktion auf die Anerkennung von Temenos durch Omdia als führendes Unternehmen im Bericht Omdia Universe: Digital Banking Platforms, 2023 , in dem Temenos aufgrund seiner umfassenden Fähigkeiten und seiner Lösungsbreite, Strategie und Produkt-Roadmap in Bereichen wie Onboarding, digitales Marketing, Analytik und digitales Banking als führend eingestuft wird. Sie erfolgt auch vor dem Hintergrund, dass Temenos von der Cloud Security Alliance zum Trusted Cloud Provider ernannt wurde und damit einer von bislang nur 30 Technologieanbietern weltweit ist, die die STAR Level 1- und STAR Level 2-Zertifizierung sowie die Trusted Cloud Provider-Marke erhalten haben.

