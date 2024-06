Temenos wird von IBS Intelligence in acht Kategorien als meistverkaufte Bankensoftware aufgeführt

Temenos steht erneut an der Spitze der IBS Intelligence Sales League Table, belegt in mehr Kategorien als jeder andere Anbieter den ersten Platz und wird zum 19. Mal in Folge zur Nummer 1 im Kernbankgeschäft ernannt

GENF, June 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) gab heute bekannt, dass das Unternehmen von IBS Intelligence in der IBSi Sales League Table (SLT) 2024 in acht Kategorien als weltweiter Marktführer ausgezeichnet wurde. Dazu gehören Kernbankgeschäft, digitales Bankgeschäft und Kanäle, Zahlungs- und Risikomanagement sowie Kerngeschäfts- und Risikomanagement für das islamische Bankwesen.



Temenos belegte außerdem Platz 1 in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika bei den Regional Sales Awards. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Temenos in allen Regionen und Produktsegmenten die führende Bankplattform der Wahl ist. Temenos ist seit 19 Jahren in Folge die Nummer 1 in der Kategorie Kernbankgeschäft.

Die IBS Intelligence Annual Sales League Table (SLT) erfreute sich eines stetigen Interesses und einer regen Teilnahme. Mehr als 50 Technologieanbieter reichten mehr als 2.100 Geschäftsabschlüsse aus 151 Ländern in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und APAC ein. Es handelt sich um ein jährliches, seit über 30 Jahren durchgeführtes Benchmarking, dass auf der Anzahl der in einem Kalenderjahr neu abgeschlossenen Kundenverträge basiert. Die Verkaufsrangliste gilt als Barometer für die Vertriebsleistung von Finanztechnologieanbietern im gesamten Bankensektor.

In der IBSi-Analyse 2024 hat Temenos seine Position als Marktführer beibehalten und steht in den folgenden acht Kategorien weiterhin auf Platz 1:

Allgemeines Bankwesen – Kerngeschäft

Digitales Bankgeschäft und digitale Kanäle

Zahlungssysteme – Handel

Neo-, Challenger- und reine Digitalbanken

Risikomanagement

Schatzamt und Risikomanagement

Islamisch – Allgemeines Bankwesen – Kerngeschäft

Islamisches Bankwesen – Risikomanagement

Die offene Plattform von Temenos für Composable Banking ermöglicht Finanzinstituten, ihre umfassenden Bankfunktionen einfach zusammenzustellen, zu testen und zu erweitern. So können sie innovative Produkte schneller auf den Markt bringen, um den wachsenden Kundenerwartungen Rechnung zu tragen und gleichzeitig die Entwicklungskosten zu senken.

Mit einer einzigen Plattform und Codebasis für alle Geschäftsbereiche, vom Kerngeschäft über den digitalen Bereich bis hin zum Zahlungsverkehr, profitieren die Kunden von Temenos von einem höheren und nachhaltigen Niveau der Investitionen in Forschung und Entwicklung. Zu den jüngsten Innovationen gehören die Einführung der ersten generativen KI-Lösungen für das Kernbankgeschäft und die Einführung von Temenos Positions, einer schlanken Finanzverarbeitungslösung, die den Bankbetrieb von Instituten mit komplexen Multicore-Systemen transformieren soll.

Jean-Pierre Brulard, Chief Executive Officer, Temenos, erklärte: "Die jüngste IBSi Sales League Table-Rangliste bestätigt erneut die Position von Temenos als weltweiter Marktführer für Bankensoftware. Unsere erfolgreiche Kombination aus Kundenorientierung und Innovation macht Temenos zur Plattform der Wahl für Banken jeder Größe, unabhängig davon, wie sie unsere Software einsetzen – vor Ort, in der öffentlichen oder hybriden Cloud oder als SaaS. Die flexible, mit verantwortungsvoller KI ausgestattete cloud-native Plattform von Temenos bietet den Banken die marktführenden Fähigkeiten und die Flexibilität, die sie brauchen, um jetzt und in Zukunft erfolgreich zu sein."

Nikhil Gokhale, Director – Research & Digital Properties bei IBS Intelligence, kommentierte: "Die rege Nutzung von FinTech-Tools durch die Verbraucher hat die Banken dazu veranlasst, weiter in Innovationen zu investieren, wodurch die IBSi Sales League Table 2024 (SLT 2024) wichtiger ist denn je. Unsere Ergebnisse in der SLT 2024 zeigen, dass der Fokus verstärkt auf der digitalen Transformation liegt, mit einer starken Zunahme von Geschäften in digitalen Kanälen und dem allgemeinen Kerngeschäft. Im Namen von IBSi möchte ich Temenos dazu beglückwünschen, dass es die Branche weiterhin anführt und an der Spitze der Bankeninnovation steht, indem es die Bedürfnisse von Banken und Finanzdienstleistungsinstituten erfüllt, unabhängig davon, ob es sich um Privat- oder Firmenkunden, KMUs oder Vermögensverwaltung handelt, und unabhängig von Größe oder Standort. Die Verkaufsrangliste ist nach wie vor ein Barometer für die Gesundheit der Banken- und Finanzdienstleistungsbranche weltweit, und wir bei IBSi sind stolz darauf, eine geschätzte Informationsquelle für die globale Bankenbranche zu sein."

Diese Anerkennung von IBS Intelligence ist die jüngste von mehreren Analystenauszeichnungen für Temenos, das in diesem Jahr in zwei IDC MarketScape Reports über die Kreditvergabe an kleine Unternehmen als führend in Nordamerika und von Omdia als führend in Digital Banking Platforms und Cloud Core Banking in 2023 ausgezeichnet wurde.

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende Plattform für Composable Banking und unterstützt Kunden in 150 Ländern beim Aufbau neuer Bankdienstleistungen und modernster Kundenerfahrungen. Die leistungsstärksten Banken, die Temenos Software einsetzen, erreichen ein Kosten-Ertrags-Verhältnis, das fast halb so hoch ist wie der Branchendurchschnitt, und eine Eigenkapitalrendite, die das Zweifache des Branchendurchschnitts beträgt. Auch ihre IT-Ausgaben für Wachstum und Innovation sind doppelt so hoch wie der Branchendurchschnitt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.